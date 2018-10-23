NASA ilginç görünümlü buzdağı keşfetti!

IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren NASA, 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini sürekli bilgilendiriyordu. Kutup bölgesini gözlemlemek ve gezegenimizin küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden programın şu ana dek çok olumlu devam ettiği söyleniyor.

ÇOK BÜYÜK DEĞİL!

Maryland Üniversitesi profesörü Kelly Brunt, A-68'e göre bu buzdağının çok da büyük olmadığını belirtiyor. Brunt, A-68'in ölçülen boyunun 5800 metre olduğunu, yeni keşfedilen buzdağının henüz ölçümleri yapılmasa da 1600 metre civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

YÜZDE 80'İ SUYUN ALTINDA

Brunt'un tahminlerine göre buzdağının görünen yüzünün sadece %20'lik bir kısmı olduğunu, %80'inin suyun altında olduğuna değindi. NASA, önümüzdeki süreçte bu buzdağı ile ilgili araştırmalara devam edeceğini açıkladı.