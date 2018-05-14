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Narlı Cevizli Salatası nasıl yapılır?

Narlı Cevizli Salatası nasıl yapılır?

Akşam sofralarının vazgeçilmezi, diyet yapanlar için tok tutma garantili sağlıklı Narlı Cevizli Salata tarifini cevapla.tv uzmanı Elif Kurtuluş sizler için derledi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:00 - Güncelleme: 14-05-2018 16:00

Sofraların joker ismi narlı cevizli salata verdiği enerji ve lezzet de cevizle hazırlanan enfes sosundan geliyor, bu salataya herkes bayılıyor.

Narlı Cevizli Salata Malzemeleri: 1 tane kıvırcık, 1 tane akdeniz yeşilliği, 1 demet roka, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 büyük boy nar, 150 gr ceviz, 10 adet kornişon turşu, 2 yemek kaşığı sirke,1 limon ve kabuğu, zeytinyağ.

Narlı Cevizli Salata Püf Noktası: Yeşillikler besin değerini kaybetmesin diye yeşillikleri elinizle koparmanızı tavsiye ederiz. Bütün yeşillikleri sirkeli su ile iyice yıkayalım.

Narlı Cevizli Salata Yapılışı: Bütün yeşillikleri sirkeli su ile iyice yıkayalım. Bütün yeşillikleri doğrayalım. Üzerine ceviz, nar, doğradığımız kornişon turşularını ekleyelim. Ayrı bir kapta sirke, limon suyu ve kabuğu, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırıp, salatamıza ekleyelim.

Dilerseniz salata, reyhan, fesleğen gibi yeşillikler de ekleyebilirsiniz.

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