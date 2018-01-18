Nalan Varol kimdir ne kanseri oldu ünlü sanatçının son haline bakın

Türk Sanat Müziği denilince akla gelen isimlerden biri olan Nalan Varol kanser hastalığıyla baş ediyor. Şimdi şarkı söylemeyi bırakan ve zor durumda olduğunu söyleyen Nalan Varol Ankara'da yaşıyor.

Annesinin başkasıyla evlenmesi nedeniyle üvey babasıyla kalmamak için 14 yaşında evleniyor Nalan Varol. Annesi istediği için evlendiğini söyleyen Nalan Varol, uzun zamandır çalışamadığını söyledi. Şimdi zor durumda olduğunu söyleyen hatta kirasını bile ödeyemediğini dile getiren Nalan Varol, parasızlıkla mücadele ediyor.

Ankara'da yaşayan Nalan Varol, Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istedi. Sosyal güvencesi olmadığı için yaşlılığını çok zor durumda atlattığını söyleyen Nalan Varol, hastalığı için bile tedavi olmadığını söyledi.

Nalan Varol'un eski fotoğraflarından biri. Facebook'u hala sıklıkla kullanan Nalan Varol devletten yardım beklediğini söyledi.