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Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi kim Melis Sütşurup eski kocası kim?

Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi kim Melis Sütşurup eski kocası kim?

Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi 29 yaşındaki sosyetik güzel Melis Sütşurup olay oldu. Adı farklı isimlerle aşk dedikodularına karışan Mustafa Sandal bu kez ters köşe yaptı gizlediği aşkını takipçileri ile tanıştırdı. Peki Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, boşandığı ilk eşi kimdir?

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 09:05 - Güncelleme: 21-01-2019 09:05

Son günlerin en çok konuşulan ve boşandıktan sonra adı en çok aşk dedikodularına karışan ismi Mustafa Sandal bu kez bombayı patlattı ve aylardır herkesten sakladığı yeni sevgilisini instagramda takipçileri ile paylaştı.

11 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi Emina Jahoviç'ten boşandıktan sonra 6 ay içinde 5 farklı isimler anılan Sandal kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile olan ilişkisini resmen duyurdu.

Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştıyorum diyerek instagram'dan o anları canlı yayınlayan Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İkiliyi birbirine çok yakıştıran olduğu gibi aralarındaki yaş farkının sorun çıkaracağını düşünen takipçilerde oldu.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI: Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayınladı. Böyle Sandal, hakkında çıkan aşk iddialarını doğrulamış oldu.

"KEŞKE DUYSANIZ": Melis Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düşmüştü.

BİR OĞLU VAR: İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden Yiğit adında bir oğlu var.

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