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Mustafa Keser yüzüme tükürün dedi Kılıçdaroğlu olayı büyüdü

Mustafa Keser yüzüme tükürün dedi Kılıçdaroğlu olayı büyüdü

Mustafa Keser ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik büyüyor. Erdoğan'ın Hatay sınırına götürdüğü ünlüleri ve söylenen şarkıları diline dolayan Kemal Kılıçdaroğlu'na en sert tepki türkücü Mustafa Keser'den geldi. Keser, şehit evine sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım dedi. Ortalık iyice karıştı. Peki Mustafa Keser ve Kılıçdaroğlu arasında neler oluyor, yeni haberler...

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 16:45 - Güncelleme: 10-04-2018 16:45

Mustafa Keser kimdir, Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğin nedeni be, neler oluyor soruları son günlerin konusu oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay sınırına götürdüğü ünlüler oldu. Kılıçdaroğlu o ünlüleri yerden yere vurmuş demediğini bırakmamıştı. Kılıçdaroğlu'na en büyük tepkilerden biri de ünlü türkücü Mustafa Keser'den geldi.  Keser TRT'deki canlı yayınında '“Ben o ‘şehit kapısına gidip de türkü söylesinler' diyen arkadaşlara meydan da okuyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım. Eğer tepki alırsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tüküreceğim” dedi.

YÜZÜME TÜKÜRÜN: Keser, TRT Müzik'te sunduğu “Ustadan İstekler” adlı programda isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek “İnsanlar biraz laflarına ve üsluplarına dikkat etmeli. Daha usluplu söylese biraz daha anlayışla karşılayabilirdik. Karşılamasak bile en azında ‘Delidir, ne söylerse yeridir' der, gelip geçerdik. Onun için lütfen, eleştirilerimizi daha münasip bir lisan ile yaparsak en azından makul karşılama gibi bir durum içinde olurduk. Partisi ne olursa olsun, o arkadaşları da kınıyorum. Kimden gelirse gelsin ben aynı tepkiyi gösteririm.” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ: Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'nda Hatay sınırına giden ünlülere yönelik yaptığı “Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa birin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle” sözlerine Mustafa Keser, “Ben o ‘şehit kapısına gidip de türkü söylesinler' diyen arkadaşlara meydan da okuyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım. Eğer tepki alırsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tüküreceğim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bazı sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği karakol ziyaretini eleştirerek "Ne namus kaldı, ne şeref kaldı. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında ne işin var? Afrin'de 52 şehidimiz var, yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup, güruh, davul, zurna, klarnet şarkılar türküler... Bir ülkenin değeri vardır. Bırakın şehidi, bulunduğunuz apartmanda eğer bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü bile yapmazsınız. Komşunun acı günüdür, evde yemek yapar götürürsünüz, onlara bir hafta 10 gün her türlü hizmeti verirsiniz. Ben merak ediyorum, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen, sen, evet sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa...'' diye konuşmuştu.

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