Mustafa Denizli transferi resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, yeni transferi TRTSPOR'a açıkladı. Denizli, Haris Hajradinovic transfer edildiğini açıkladı. Denizli, ''Şu anda Diagne ve Trezeguet'i bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ligin hem iyi hem kaliteli futbol oynayan takımıyız. Bunu devam ettirmek istiyoruz.'' dedi.

Denizli'nin açıklamasıyla aynı anda Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden de yeni transferle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.