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Murat Kurum yeni uygulamayı açıkladı: Tüm marketlerde zorunlu hale getiriyoruz

Murat Kurum yeni uygulamayı açıkladı: Tüm marketlerde zorunlu hale getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar" dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 16:57 - Güncelleme: 12-01-2019 16:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'nde katıldığı il değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini hatırlattı.

Sıfır Atık Projesini 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşuyla uyguladıklarını, ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde bunu 13 bin kuruluşa çıkaracaklarını, 2023 yılında bu uygulamayla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı hedeflediklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

BEZ VE FİLE UYGULAMASI ZORUNLU OLUYOR
"Bu proje kapsamında ücretli poşet uygulamasına ilişkin de geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayımladık. Bu çerçevede poşetlerimizin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak. Diğer yüzünde de yüzey alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecek. Bunun dışında hiçbir reklam söz konusu olmayacak. Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak anlamında da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar. Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda geçen senenin ilk 10 gününe göre poşet kullanımı yaklaşık yüzde 60-65 oranında azaldı. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıttı.

BALIKESİR'DEKİ PROJELER
Bakan Kurum, 6 Eylül Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 263 hektarlık alanda 10 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştireceklerini belirterek, projeyle örnek şehircilik anlayışının sergileneceğini dile getirdi.  İlk etapta 1000 konutu Balıkesir'e kazandıracaklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Diğer önemli mahallemiz Gümüşçeşme'de bir rezerv alanımız var. 46 dönümlük bir arazi. Bu araziye de yine şehrin silüetine ve mimarisine uygun bir proje gerçekleştireceğiz. Bu proje yaklaşık 400 bağımsız bölümden oluşacak. Burada ürettiğimiz rezerv konutları yine şehrin merkezindeki kentsel dönüşüm alanlarında rezerv konut olarak kullanacağız. Bu sayede şehrimize yeni meydanlar, yeni bahçeler, yeni parklar kazandırıp vatandaşımızın burada sosyal anlamda imkanlarını artırmak yönünde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Şehir merkezindeki okul ihtiyacını gidermek için de mevcuttaki konut alanlarını boşaltmak suretiyle bu rezerv konutları da değerlendirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz başlattığı Avlulu Evler ve İnşaatçılar Çarşısı'nda yapılacak proje için Büyükşehir ve 6 Eylül belediyelerimiz ile İl Bank Genel Müdürlüğümüz protokol kapsamında burada 900 konut, 400 dükkan projesini çok kısa zamanda, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Kurum, Karesi Yeni Mahalle Bölgesi'nde Büyükşehir Belediyesine 100 dönüm alanı rezerv alan olarak verdiklerini anlatarak, Çamlık mevkisinde de 750 dönümlük bir millet bahçesi kazandıracaklarını bildirdi.

Millet bahçesinde yürüme yolları, bisiklet yolları, millet kıraathanesinin olacağını aktaran Murat Kurum, "Vatandaşımız 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği bir alanı da kazandıracağız. Bandırma'da entegre su projesi kapsamında atık su arıtma tesisi, su ve kanalizasyon projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin maliyeti 30 milyon avro yani yaklaşık 200 milyon lira bedelle 153 bin kişiye hizmet verecek. Bu projenin ihalesi şubat ayı içinde yapılacak. Erdek Tatlısu'da 87 hektarlık bir alan var, mülkiyeti Hazine'ye ait. Bu alanda hem Erdek hem de Bandırmalı vatandaşlarımızın yararlanması için yaklaşık 400 konutluk bölgeye yakışır örnek bir proje gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

ÇÖP SORUNU HALLEDİLMİŞ OLACAK
Bakan Kurum, Edremit Körfez Bölgesi'nde atık su arıtma ve denize derin deşarjını içeren projenin bulunduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Bu proje yaklaşık 419 milyon bedelli. Bu hem Edremit Körfez Bölgesi'nin büyük bir problemi hem de bu bölgedeki tarımı, turizmi etkileyen ciddi bir problem. Avrupa Birliği hibesi kapsamında bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm Balıkesir'e atık su arıtma hizmeti vererek buradaki tarımı, turizmi daha iyi hale getirmek için bir proje yürütüyoruz. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ortak bir çalışma yürütecek. Erdek atık su arıtma projesi 20 milyon tutarında. Bu da nisan ayı içinde ihalesi gerçekleştirilecek. Dursunbey'deki çöp aktarma istasyonunun ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu sayede Balıkesir'in tamamında çöp sorunu artık halledilmiş olacak." 

Zağnos Camisi etrafında bir sokak sağlıklaştırma projesi yapacaklarını da belirten Kurum, söz konusu çalışmanın da önümüzdeki hafta pazartesi günü başlanacağını açıkladı.

160 ADET SOSYAL KONUT VE MİLLET BAHÇESİ PROJESİ
Bakan Kurum, Dursunbey'de 160 adet sosyal konut uygulaması gerçekleştireceklerini anlatarak, "Havran'da Çanakkale kahramanlarımızdan Seyit Onbaşı'nın memleketinde, Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatacak 80 dönüm alanda bir millet bahçesi projesini de Bakanlığımız ve TOKİ bünyesinde gerçekleştireceğiz. Seyit Onbaşı'nın memleketine bir millet bahçesini kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 17:17 sayın bakan bu zorunluluğu ilk başta yapacaktınız çevreyi kirletmek için para veriyoruz bu uygulamanız ile. reklamsız çevre sloganlı bez torbalar alışveriş sırasında 1 ay boyunca ücretsiz verilmeli halka direk para dayatması yanlış uygulama

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Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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