Murat Hazinedar kimdir? Nerelidir eşi kimdir?

Murat Hazinedar Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alıyor. Henüz 40'lı yaşlarının başında belediye başkanı olan Hazinedar İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hazinedar, 2014 yılındaki seçimlerde rekor oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, Hazinedar ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i de görevden el çektirdi. Murat Hazinedar, karar açıklanmadan önce yaptığı açıklamasında hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamış ve bahsi geçen iddiaların doğruluğu yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Hezinedar, görevden uzaklaştırılmasının ardından günün en çok merak edilen isimlerin başında geldi. Peki Murat Hazinedar kimdir? İşte o soruların cevapları;

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Fatsa'da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri'nde tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu'nun Başavukat'lığını yaptı.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.'de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

1987’DE SİYASİ HAYATINA BAŞLADI

1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000’de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH'de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri'ne Ordu'dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013'te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP'ye yeniden üye oldu.

REKOR OYLA SEÇİLDİ

2014’te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde %77'lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.