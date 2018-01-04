  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBrikim Giriş Sınavı 13 Ocak'ta
eposta yazdır zoom+ zoom-

Murat Hazinedar kimdir? Nerelidir eşi kimdir?

Murat Hazinedar kimdir? Nerelidir eşi kimdir?

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kimdir nerelidir? Murat Hazinedar'ın düzenlediği basın toplantısında eşinden ve oğlundan bahsetmesi günün en çok tartışılan konularından biri oldu. Peki Murat Hazinedar kimdir ve nerelidir? İşte Murat Hazinedar ile ilgili merak edilen soruların cevapları;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-01-2018 19:26 - Güncelleme: 04-01-2018 19:26

Murat Hazinedar Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alıyor. Henüz 40'lı yaşlarının başında belediye başkanı olan Hazinedar İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hazinedar, 2014 yılındaki seçimlerde rekor oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, Hazinedar ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i de görevden el çektirdi. Murat Hazinedar, karar açıklanmadan önce yaptığı açıklamasında hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamış ve bahsi geçen iddiaların doğruluğu yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Hezinedar, görevden uzaklaştırılmasının ardından günün en çok merak edilen isimlerin başında geldi. Peki Murat Hazinedar kimdir? İşte o soruların cevapları;

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Fatsa'da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri'nde tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu'nun Başavukat'lığını yaptı.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.'de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

1987’DE SİYASİ HAYATINA BAŞLADI

1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000’de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH'de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri'ne Ordu'dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013'te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP'ye yeniden üye oldu.

REKOR OYLA SEÇİLDİ

2014’te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde %77'lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Murat Hazinedar kimdir? Nerelidir eşi kimdir? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat