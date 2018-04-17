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Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı

Türkiye gündemini aylarca meşgul eden sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın teknede yakınlaştıkları görüntülerle ilgili açılan davada neden beraat ettikleri ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:35 - Güncelleme: 17-04-2018 09:35

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında 'Hayasızca davranışta bulunmak' iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan ve beraatla sonuçlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, gerekçeli kararda sanıkların neden beraat ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edildi.

EYLEM KOYUN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN...

Ancak mahkemeye göre iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü bilirkişi raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer karayoluyla ulaşımı olmayan koyun içerisinde olan bir nokta ve tekne en yakın yerleşim yerine 1380 metre uzakta.

FOTOĞRAFLAR 600 METRE UZAKTAN ÇEKİLMİŞ

Yine bilirkişi raporuna göre basına yansıyan fotoğrafın çekildiği yer de tekneye 600 metre uzaklıkta. Dolayısıyla olayın gerçekleştiği yer 'çıplak gözle' görülecek mesafede olmadığı için kanunda aranan 'aleniyet' şartı da oluşmadı ve sanıklar için iddianamade belirtilen suçun  unsurları oluşmadığı için beraat kararı verildi.

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçtiğimiz yaz ayında basına yansıyan görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve  'hayasızca hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etmişti.

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