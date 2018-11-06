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Muhterem Nur kimdir gerçek adı da hikayesi de çok farklı!

Muhterem Nur kimdir gerçek adı da hikayesi de çok farklı!

Müslüm filmi gişede fırtınalar gibi eserken filmi izleyenler Muhterem Nur'un acılarla geçen hayatını araştırmaya başladı. Asıl adı Olga olan Yugoslav göçmeni Muhterem Nur doğduğunda ölsün diye dışarı atılmış. Babası doğmadan önce kaçmış ve bir kere tecavüze bir de eniştesinin tacizine maruz kalmış.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 11:55 - Güncelleme: 06-11-2018 12:00

Müslüm filmi son yıllarda yapılmış büyük işlerden biri oldu. Gişe rakamları ile de rekora koşan film Müslüm Gürses'in acı dolu hşkayesini anlatıyor. Filmi izleyenler ise Müslüm Baba kadar karısı Muhterem Nur'un da hayatını merak ediyor. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, gençliği nasıldı ve Müslüm Gürses ile aralarında kaç yaş var? 

Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da hayatı boyunca birçok acı yaşamış. Kötü kaderi daha doğduğunda başlayan Muhterem Nur, annesinin 16 yaşında öğretmeni tarafından hamile kalması sonucu dünyaya gelmiş ve dedesi ölmesi için dışarıya atmış. 12 yaşında tecavüze uğrayan Muhterem Nur, eniştesinin de defalarca tacizine maruz kalmış. 1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

MUHTEREM NUR KİMDİR: Bir dönem sinemanın ve sahnelerin yıldızı olan Muhterem Nur’un gerçek ismi Olga’dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi.

16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye’ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film’inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay’ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967’de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.

1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

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