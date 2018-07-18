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Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi hakkında karar

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi hakkında karar

Danıştay Başkanlık Kurulu, Muharrem İnce’yi eleştiren paylaşımda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel hakkındaki soruşturma talebini reddetti.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:49 - Güncelleme: 18-07-2018 09:49

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi hedef alan Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında soruşturma talebini reddetti. Kararda, Demirel’in attığı tweet’in “hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket’’ niteliğinde bulunmadığı belirtildi.

Demirel sosyal medya hesabından, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutturmayacağız” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş; YARSAV Kurucu Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Avukat İsmail Sami Çakmak, da Demirel hakkında Danıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, gelen tepkiler üzerine ertesi gün tweet’i silen Demirel’in davranışının “Yargıçlık vakar ve onuruna uygun” olmadığı, “Tarafsız olma” niteliğinden uzak olduğu vurgulanmıştı.

SEVKE UYGUN GÖRÜLMEDİ
Şikâyeti inceleyen Danıştay Birinci Başkanlık Kurulu, Aysel Demirel’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini uygun görmedi. Kararı şikâyetçilere tebliğ eden DanıştayGenel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, yazısında şunları kaydetti: “İlgide yer alan şikâyet dilekçenizde iddia edilen hususlara ilişkin olarak Danıştay Başkanlık Kurulu’nca yapılan inceleme sonucu, 03/07/2018 tarih ve 2018/22 sayılı karar ile şikâyet konusunun 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 67’nci maddesinde zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine, değinilen kanunun 52/A maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca bu karara karşı 7 (yedi) gün içinde Başkanlar Kurulu’na itiraz edilebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SİVASLI 18 Temmuz 2018 10:19 AK PARTİLİYİM AMA BUNUN VERECEĞİ KARAR TARAFLI OLUR KANAATINDAYIM. SEN DEVLET MEMURUSUN VE ÜSTELİK YÜKSEK YARGI, HOŞ BİRŞEY DEĞİL.

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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