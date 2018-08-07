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Muharrem İnce'den son dakika kurultay açıklaması!

Muharrem İnce'den son dakika kurultay açıklaması!

CHP'deki kurultay krizi bitmiyor. CHP'li muhalifler bugün bir açıklama yaparak ''15 milyon kişinin iradesini 15 kişi belirleyemez'' dedi. İmzasını geri çeken vekillerden yanıt gecikmedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise sosyal medya üzerinden ''kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız'' açıklamasında bulundu. Herkes merak ediyor şimdi ne olacak?

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:20 - Güncelleme: 07-08-2018 17:20

CHP'de tartışmalar aldı başını gidiyor. Türkiye ve Dünya doların artışını ve ABD'nin İran'a yaptırımlarını konuşurken CHP'de kurultay için kim imza verdi kim vermedi tartışmaları hala bitmedi.

Bugün CHP'li muhalif ve imzasını geri çeken vekiller arasındaki karşılıklı atışmalardan sonra CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de bir açıklama geldi.

İnce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açılama yaparak ''kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız'' dedi. Herkes CHP'de muhaliflerin ne yapacağını merak ediyor.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklaması:

''CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz''

CHP'de işler iyice karıştı! Bir açıklama daha

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • DEMOKRAT YURTTAŞ--- 07 Ağustos 2018 17:51 Ey Muharrem İNCE, Kurultay çağrısına başlarken bazı öngörüleri düşünmen gerekirdi. 2002 seçimleri sonrası Erdoğan'a Mv. ve Başbakanlık yolunu açarken CHP Anayasa değişikliği yapılırken en az %60 çoğunluğu ile Anayasaya değiştirilir maddesini koydurmadı. Ülkenin BU DURUMLARA geleceği öngörüsünü neden düşünmedi? Şimdide partinin geleceği öngörüsü yapılmadan ben gelim, sen git deniliyor...

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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