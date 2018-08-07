Muharrem İnce'den son dakika kurultay açıklaması!

CHP'de tartışmalar aldı başını gidiyor. Türkiye ve Dünya doların artışını ve ABD'nin İran'a yaptırımlarını konuşurken CHP'de kurultay için kim imza verdi kim vermedi tartışmaları hala bitmedi.
Bugün CHP'li muhalif ve imzasını geri çeken vekiller arasındaki karşılıklı atışmalardan sonra CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de bir açıklama geldi.
İnce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açılama yaparak ''kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız'' dedi. Herkes CHP'de muhaliflerin ne yapacağını merak ediyor.
İşte Muharrem İnce'nin o açıklaması:
''CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz''
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CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İncDEVAMI »
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