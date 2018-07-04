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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na fena patladı! Yenildiysen...

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na fena patladı! Yenildiysen...

Türkiye turuna Erzurum'dan başlayan Muharrem İnce, yaptığı son dakika açıklamada "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:26 - Güncelleme: 04-07-2018 12:37

CHP'de Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatmasıyla başlayan gerilim sürüyor. Bugün Erzurum'a giden Muharrem İnce, sabah saatlerinde basın mensuplarının karşısına geçerek dünkü açıklamasının arkasında durmuş ve Kılıçdaroğlu'na "Benim gizli planlarım, ajandalarım yok" diye seslenmişti. Muharrem İnce'den bir son dakika açıklaması daha geldi ama bu kez üslubu çok daha sertti. İnce, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'çekil' çağrısı yaparak, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi. İşte İnce'nin sabah yaptığı açıklamalar...

ERZURUM'A GELSEYMİŞİM BARAJI AŞACAKMIŞIZ... "Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız “hepimizin cumhurbaşkanıydı” Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz" diyen İnce şöyle devam etti: "Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz." İşte Muharrem İnce'nin açıklamasından satır başları... 

"9 EYLÜL'DE KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ"...

- Şimdiden Erzurum’dan 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’dan yapıyorum. 9 Eylül 2018 yılı bir kampanya başlatacağım. “Türkiye’yi gençlerle yönetelim” kampanyası. CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var.

- Ben 9 Eylül 2018’de 9 Eylül 2019’a kadar 1 yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18 ile 35 yaş arasında, partinin üye sayısı kadar. Bunu başaracağız.

- 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. Genç kardeşlerime sesleniyorum, 9 Eylül 2018 günü kampanyayı başlatacağız. 1 yıl içinde iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyonu 30 milyon yapacağız.

"CHP KARIŞMADI, TEKLİFİ BASINLA PAYLAŞTIM"

- CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok…

CHP MYK'NIN TOPLANMASI...  

- Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerimizindir

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • hasan 04 Temmuz 2018 13:39 sanki kendi kazandı da laf konuşuyor abaza..seninde yaklaşık 3 yenilgin

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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