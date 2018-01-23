Müge Anlı'da skandal dolandırıcılık Yusuf Işık nerede?

Suriyeli kadınları para karşılığında Türkiye'de pazarladığı iddia edilen ve altınları çalan Yusuf Işık her yerde aranıyor. Canlı yayına bağlanan birçok konuk Yusuf Işık tarafından mağdur olduğunu söyledi. Önce evlilik vaadiyle dolandırıldı ortaya çıkan Yusuf Işık, daha sonra kira sözleşmesi ayarlayarak insanları dolandırdığı söyleniyor.

Kıbrıs'a sıklıkla giden Yusuf Işık, kendisiyle ilgili yapılan bu iddiaları kabul etmiyor. Birçok kişiyi 30 bin TL dolandıran Yusuf Işık, Suriyeli kadınlarla ilgili çöpçatanlık yapıyor. İnsanları evlendirme vaadiyle kandırdığı söylenen Yusuf Işık daha sonra Suriyeli kadınların altınlarıyla birlikte kaçıyor. Canlı yayına gelen birçok konuk dolandırıldığını anlatırken sinirden gülme krizine girdi.

SURİYELİLERİ DE DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI Bugün canlı yayına bağlanan bir konuk Yusuf Işık'ın Suriyelileri ev verme vaadiyle kandırdığını söyledi. Denetimli serbestlik ile dışarıda olan Yusuf Işık Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bu dolandırıcılık olayını yapıyor.