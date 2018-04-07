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Müdür, sınav olmadan atama listesini paylaştı ortalık karıştı!

Müdür, sınav olmadan atama listesini paylaştı ortalık karıştı!

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir'in daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'okul müdürleri' grubuna gönderdiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 11:56 - Güncelleme: 07-04-2018 11:56

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, WhatsApp hattından, geçen 29 Mart'ta yanlışlıkla 'okul müdürleri' grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, kısa sürede yayıldı. Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama sonuçlarının Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil listesi' olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, Çiçekdemir'in yanlışlıkla paylaştığı listeye tepki gösterdi. Aydoğan, söz konusu listeden 'torpil listesi' diye bahsederek yaptığı basın açıklamasında, "Bu atamalarla ilgili liste bize de ulaştı. Emek hırsızlığı, adaletsizlik vardır. Yüzlerce öğretmenin alın terine, beklentisine hançer vurulmuştur. Kabul etmiyoruz, gerekli şikâyetleri yaptık. Eğer bu liste aynen ya da ağırlıklı şekilde atanırsa olayın takipçisi olacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Bu emek hırsızlığına, kadrolaşmaya göz yummayacağız. Bakanlık maalesef liyakatsiz idareci atıyor. Liyakatsiz, beceriksiz, 'benden olsun' anlayışındaki idareciler, torpil listesini yanlışlıkla paylaşmış. Beceriksiz yöneticilerin paylamışını gerekli yerlere duyurduk, tavrımızı koyduk. Paylaşım, fark edilmesinin ardından silinmiş. Daha sınavlar yapılmadan, atamalar olmadan bu insanların liste yapması yüzlerce eğitimciye hakarettir" dedi.

EGITIM-IS SENDIKASI DENIZLI SUBE BASKANI NAMIK KEMAL AYDOGAN 

MİLLİ EĞİTİM İNCELEME BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili mülakat sınavlarının dün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından Temmuz ayında da atamaların yapılacağı öğrenildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 07 Nisan 2018 12:00 eğitim birsen alibaş kesen yetki tamamen bunlarda bu sendikadan yetişen direkt milletvekilline cıkabiliyor

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