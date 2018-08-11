Mudanya'da orman yangını! Çevre illerden yardım istendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ: Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.



Bu arada, Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." dedi.