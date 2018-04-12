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MSÜ sonuçları ais öğrenci girişi sayfası ÖSYM

MSÜ sonuçları ais öğrenci girişi sayfası ÖSYM

MSÜ sonuçları açıklanıyor kritik gün bugün. 18 Mart'ta girilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç bilgisi bugün erişime açılacak. MSÜ sonuçlarına göre tercih işlemleri ise 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. MSÜ sınav sonuç bilgisi https://ais.osym.gov.tr ile aynı anda sitemizde olacak. Sonuç bilgisi sayfasına TC şifresi ve aday numarası ile girilecek.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 11:00 - Güncelleme: 12-04-2018 11:00

MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor ÖSYM'den yeni MSÜ sınav sonucu açıklaması geldi. 18 Mart'ta Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adayların MSÜ sınav sonuç bilgileri bugün https://ais.osym.gov.tr sayfasında erişime açılacak. MSÜ sonuçları TC şifresi ve aday şifresi ile sorgulanacak. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) giren kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını 12 Nisan 2018'de duyuracaklarını açıkladı. Sonuçlar adayların erişimine açıldığı takdirde adaylar, bireysel sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden takip edebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK: 18 Mart'ta gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniveristesi'nde eğitim almak isteyen adaylar Milli Savunma Üniversitesi sınavına katıldılar. ÖSYM tarafından 18 Mart'ta Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 12 Nisan'da yani bugün açıklanacak. Adaylar, bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden takip edebilecek. Aşağıdaki linkten doğrudan sisteme erişebilirsiniz.

MSÜ 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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