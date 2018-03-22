MSÜ sınavı soru cevaplarına göre puan hesaplama modülü

MSÜ sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından şimdi gözler MSÜ puan hesaplamalarına çevrildi. 18 Mart'ta binlerce öğrencinin subay ve astsubay olmak için girdiği MSÜ sınavı puan hesaplaması nasıl olacak? Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak.

MSÜ SINAVI PUAN HESAPLAMA: Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. 2018-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın sadece yüzde 10'u yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

2018-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında), Yardımcılı Görme Engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe Testi: Bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Testi: Bulunmamaktadır.

Temel Matematik Testi: 1., 26., ve 36. sorular

Fen Bilimleri Testi: 3. , ve 19. sorular

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları beklerken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

HANGİ BÖLÜMLER VAR: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.