MSÜ sınav soru cevapları-Milli Savunma Üniversitesi yeni kontenjan tablosu

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 mart'ta yapıldı. Şimdi subay ya da astsubay olmak isteyen binlerce öğrenci gözünü ÖSYM'den gelecek MSÜ sınavı soru ve cevaplarına çevirdi. 120 sorunun sorulduğu ve 135 dakika süren MSÜ sınavı çıkmış sorular ve 18 Mart MSÜ soru ve cevap anahtarı ÖSYM sayfası ile aynı anda haberimizde olacak. MSÜ sınav sonuçları ise 12 Nisan'da ÖSYM sınav sonuç sorgulama sayfasında erişime açılacak.

SINAVIN SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK: MSÜ sınav soruları ve cevaplarının yayımlanma tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı sınav ve uygulama takvimi içerisinde yer almıyor. Sınavın ilk kez gerçekleştiriliyor olması dolayısıyla sorular ve cevapların ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir öngörü bulunmuyor.

KONTENJAN SAYILARI BELLİ Mİ: Askeri okullara yapılacak olan alımlarla ilgili kontenjan sayıları henüz net olarak bilinmiyor. Kılavuzda ise okulların kontenjan değerlendirmeleri kapsamında şu bilgiler yer alıyor;

- 2018-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2018-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir” raporu alanlar 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları,

MSB’lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

60 PUAN ŞARTI: Müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak Yetenek Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Yetenek Sınavından 60 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.

- Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edileceklerdir.

- Hava Harp Okuluna başvuran adaylardan 20 18-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Notları esas alınarak belirlenen değerlendirmeye göre, “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” sağlık raporu alanlardan Öğrenci Seçme Uçuşukontenjanına girenler için uygulanacaktır.

- Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan Öğrenci Seçme Uçuşu kontenjanına girenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında Öğrenci Seçme Uçuşuna tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir. Başarısız olan adaylar elenir. (Hava Harp Okulu adaylığı sonlanır varsa diğer tercihleri için adaylığı devam eder.)

- Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar “Aday Değerlendirme Puanı”na göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU’dan başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar.

- Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

- Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren asil adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olsa dahi HHO’ya gidemez. ÖSU’da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

- Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit /gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testinde (2018- TYT), Harp Okulları için Alan Yeterlilik Testlerinden (2018-AYT) Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme taban puanı belirlenmesi halinde, yerleştirme taban puanının %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

- Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

- 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

TERCİHLER 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR: 2018-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci

Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.) tercihi yapabilecektir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASINDA PUAN TÜRLERİ NELER OLACAK?

KHO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı, 2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı

HHO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı, 2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

Deniz Asb.MYO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı, 2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2018-MSÜ Sözel Puanı

Hava Asb.MYO - 2018-MSÜ Sayısal Puanı, 2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2018-MSÜ Sözel Puanı

Bando Asb.MYO - 2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan