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Moody's'ten yeni kabine açıklaması

Moody's'ten yeni kabine açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin yeni kabinesi ile ilgili, "Yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:42 - Güncelleme: 11-07-2018 11:42

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinin odak noktasında kişilerin değil uygulanacak ekonomi politikalarının olduğunu bildirdi.

'ODAK KİŞİLER DEĞİL'
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Moody’s’in haziran ayında duyurulan Türkiye’nin reytingine ilişkin yaptığı değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali gücünü koruma kapasitesidir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tür politikalar, ekonomideki güveni iyileştirmek ve Türkiye’nin geniş cari açığının zorunlu finansmanını sağlayabilme becerisini güvenceye almak ve dış geri ödeme gerekliliklerini karşılamak konusunda kilit rol oynayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Önümüzdeki dönemde politika eylemlerinin takip edileceğine işaret eden Moody’s’in açıklamasında, “Bu nedenle yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz” ifadesine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 11:47 Moody’s gölge etme başka ihsan istemezuk senden. Bizden uzak cehenneme direk olun emi

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