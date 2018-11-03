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Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor

Global Yatırım Holding’in 12 MW kurulu güce sahip Mardin - Derik Biyokütle Santrali, mısır ve pamuk saplarından elektrik üreterek 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 01:17 - Güncelleme: 03-11-2018 01:17

Geçtiğimiz yıl Aydın - Söke ve Şanlıurfa - Haliliye’de toplam 17.2 MW’lık iki biyokütle santralini devreye alan Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretiminde toplam kurulu gücü 29.2 MW’a ulaştı. 

Mardin - Derik Biyokütle Santrali’nin bölgeye yapılan en büyük yatırımlar arasında olduğunu belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları şöyle devam etti: 

“Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülkemizin büyük bir potansiyeli bulunuyor.  

“Temiz ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin lider yatırımcısı olma hedefimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımız devam edecek. 

“Santral atıl kaynakları ekonomiye kazandırıyor. Tarlalarda kalan tarımsal atıkların hammadde olarak kullanılması sayesinde hasat sonrası yakmaların önüne geçiyor ve tarımsal verimlilik artışına katkıda bulunuyor. 

“Yine 12 MW kurulu güce sahip Aydın - Söke santralimizin kapasite artış çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Aydın - Söke’de toplam kurulu güç 24MW’a yükselecek. Biyokütle enerji üretimimiz 41 MW’a ulaşacak. 

“Böylece santralimizin 1 Ocak 2019’dan itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanmasını öngörüyoruz.”

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