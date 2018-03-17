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Milli SİHA'lar tarih yazıyor

Milli SİHA'lar tarih yazıyor

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak, etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te birini Milli SİHA'ların etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 21:50 - Güncelleme: 17-03-2018 21:50

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Küçükçekmece İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te birinin yerli üretim silahlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Albayrak kongrede yaptığı konuşmada “AK Parti bir salon partisi değildir. Kongreleri salonlarda yapsak da bunu düşün. Sokak partisidir. Teşkilat noktasında sokağa inip, kapı kapı gezip, kahvehaneden, esnafa kadar, evlere kadar insana dokunan bir siyasi partidir. Nereden belli? Tepeden belli. Cumhurbaşkanımızın getirdiği siyasi kültür bunu gerektiriyor. Kongre çıkıyor, yolda giderken pencereden el sallıyorlar, çat kapı eve giriyor. İki bardak çay, muhabbet ediyor, insanlara dokunuyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Halkın bir bireyi, bu milletin bir evladı noktasında insanına dokunan liderin başında olduğu bir parti" dedi.

“TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İHA'LARLA BİR NOKTAYA GELDİK"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Albayrak, 3 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “2008-2009 yılında kendi imkanlarımızla parasını ödeyip almak istediğimiz İHA'lar (insansız hava aracı) o günkü siyasi konjonktürde tesliminden önce iptal edildi. Türkiye kendi yerli ve milli İHA'sını üretmek için yeni bir süreci başlattı. Bugün dünyada sayılı teknolojideki yere ulaşan Bayraktar İHA'larla, tamamen yerli ve milli İHA'larla bir noktaya geldik. Ne noktaya geldik, bu operasyon bunun çok önemli bir kanıtı. Bu operasyon vesilesiyle etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla (silahlı insansız hava aracı) etkisiz hale getirildi. Müthiş bir rakam, bir Mehmetçiğimizin kılına bile zarar gelmeden… Türkiye istediğinde neleri başaracağının, yerli ve milli bir duruşla, kendi insanıyla neleri başarabileceğinin çok güzel bir kanıtı" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 23:16 Berat ALBAYRAK Enerji Bakanı yapılmıştır.Ancak bir ülkede yakın akraba olan biri kişinin bakan olması fevkalade yanlış bir şeydir.Üstüne Genelkurmay Başkanı ya da Milli Savunma Bakanı olmadığı halde ilgisi ve bilgisi olmayan bir konuda neden konuşuyor ki?

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