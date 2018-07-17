Milli Savunma Bakanı Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya veda mesajında, "1972'de teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Akar'dan TSK'ya veda mesajı: "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." Ayrıntılar birazdan...
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