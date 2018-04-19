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Milli Piyango Süper Loto sonuçları 19 Nisan 2018

Milli Piyango Süper Loto sonuçları 19 Nisan 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto, 19 Nisan 2018 büyük ikramiye verileri açıklandı: 1'inci devir gerçekleşti. Süper Loto sonuçları, büyük ikramiye tutarı 1 milyon 681 bin 586 TL olarak açıklanırken toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 3 milyon 736 bin 859 TL

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 21:48 - Güncelleme: 19-04-2018 21:48

Süper Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında açıklandı, 19 Nisan'da çekilen şans oyununda büyük ikramiye tutarı 1 milyon 681 bin 586 TL. Geçen hafta 5 milyon liralık devirli ikramiyenin bir kişiye çıkmasından sonra, sorgulama sayfasında büyük ikramiyeye dair veriler kurum tarafından yayınlanıyor. İşte 19 Nisan'da çıkan şanslı rakamlar...

Milli Piyango'nun Ankara, Balgat'ta genel merkezde, noter huzurunda çekilen şans oyununda 6 şanslı numara belli oldu. İşte 19 Nisan 2018 tarihinde çıkan numaralar: 1 12 28 30 39 45

19 NİSAN 2018 İKRAMİYE VERİLERİ AÇIKLANDI

6 bilen çıkmadı, devreden ikramiye tutarı 1.681.587,43 TL. 5 bilen 50 kişi, 10 bin 463 lira 30 kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi, 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi ise 15 lira 95 kuruş kazandı.

EN ÇOK - EN AZ ÇIKAN NUMARALAR (547 HAFTA VERİLERİ)

Süper Loto en çok çıkan numaralar içerisinde 547 haftada hangileri ön planda? En çok çıkan numaralar içerisinde, 35 sayısı 80 kez çıkarak en çok çıkan numara oldu. 35 sayısını takip eden 13 sayısı 79 kez, 37 sayısı 76 kez, 1 sayısı 4 kez, 4 sayısı 71 kez, 17 sayısı 70 kez çıktı. En az çıkan numaralarda ise 53 sayısı 53 kez, 11 sayısı 52 kez, 28 ve 44 sayıları 51 kez çıkarken, 547 haftada en az çıkan numara 52 sayısı oldu. 52 sayısı 44 kez çıktı.

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