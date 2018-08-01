Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sürpriz hamle

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurucusu olduğu Maya Okulları'daki tüm hisselerini, yeni kabine açıklandığında ve Bakan olunca devretmişti.

Ziya Selçuk, hisselerini kardeşi Oktay Selçuk'a ve yeğeni Sefa Kayra Selçuk'a devretmiş, şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk'tan Oktay Selçuk'a geçmişti.

Dün yayımlanan Resmi Gazete'deki bir karar ise dikkat çekti. Odatv'de yer alan habere göre Selçuk'un şirketinin vakıf kurduğu görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli Önce Öğretmen Vakfı'nın kuruluşuna onay verilirken, karar dün sabah resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte resmi gazete yayımlanan o karar:

"Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Önce Öğretmen Vakfı

VAKFEDENLER: Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2018 tarihinde kesinleşen 14/05/2018 tarihli ve E: 2018/58, K: 2018/351 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak, ülkemizin eğitim birikiminin geliştirilmesi ve paylaşılması yönünde faaliyette bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Oktay Selçuk, Cevdet Selçuk, Metin Selçuk, Zuhal Selçuk, Levent Okut, Şahika Selçuk, Behnan Giray Selçuk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur."