Milletvekili adayı olacak memurlar için son gün...

CUMHURBAŞKANI ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan'a kadar verecek.

YSK'dan alınan bilgiye göre, milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin 26 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar istifa dilekçelerini vermeleri ya da emeklilik müracaatında bulunmaları gerekiyor...

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