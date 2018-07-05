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MİLGEM kimin Milgem Projesi korvetini Pakistan çılgın paraya aldı

MİLGEM kimin Milgem Projesi korvetini Pakistan çılgın paraya aldı

MİLGEM 5 milyar dolarlık Pakistan ihalesi ile gündeme çıktı. Peki Milgem nedir ne zaman kuruldu ve ilk yerli korveti hangisi biliyor musunuz? Türkiye'nin savunma sanayiinin önemli projelerinden Milgem hakkında merak edilenler.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 12:57 - Güncelleme: 05-07-2018 12:57

Milgem ismi 'milli' ve 'gemi' kısaltmalarından oluşmuştur. Milgem Projesi'nin amacı, savunma teknolojilerinde bilgi birikimi sağlayacak ve yerli savunma sanayi katkı payının yüksek tutulduğu, esnek bir yüzer savaş platformunu üretmekt. MİLGEM sınıfı korvetler gemilerin tasarımında son teknolojilerden yararlanıldı.

İlk yerli gemi üretim fikri 1996 yılında ortaya atıldı ve gerekli çalışmalar sonucu MİLGEM 2000 yılında kuruldu. Milgem Projesi Savunma Sanayii Müsteşarlığına bağlı. Milgem ile ilk etapta Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 12 adet korvet tipi gemi inşası projesi başlanıldı.

TSK Mühendisleri tasarladı : MİLGEM korvetlerin ön tasarımı 2004 yılında ordudaki mühendislerin çalışmalarıyla ortaya çıktı. 27 Eylül 2008'de Preveze zaferinin 470'inci yıldönümünde projenin ilk gemisi TCG-HEYBELİADA törenle denize indirildi. Hemen ardından TCG-BÜYÜKADA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girerken onu 2016'da teslim edilen TCG-BURGAZADA ile 2017'de bitirilen ve dördüncü gemi olan TCG-KINALIADA izledi.

Pakistan'a 5 milyar dolarlık satış : Kendi ihtiyacını MİLGEM ile karşılayan Türkiye artık ürettiği korvetleri satmaya başladı. İlk alıcı da Pakistan oldu. Bir çok ülkenin girdiği ihaleyi Türkiye kazandı. 4 anahtar teslim MİLGEM korveti bugüne kadar Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ürün ihracatı olacak. Fiyatı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının neredeyse yüzde 25'ine tekabül ediyor. MİLGEM satışından elde edilecek gelir yaklaşık 5 milyar dolarlık bir rakama karşılık geliyor. Pakistan daha önce de Türkiye'den 30 adet ATAK helikopter almak için sözleşme imzalamıştı.

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