Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2018 hissesine göre kaç para

Kurban bayramına çok az zaman kala kurban pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli olurken bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Peki Migros'ta büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, İşte hissesine göre Migros kurbanlık fiyat listesi...

Türkiye'nin önde gelen en büyük marketlerinden biri olan Migros'ta koç fiyatları 1.155 liradan başlıyor. Migros'ta büyükbaş kurbanlık ise minimum 21kg 1.245 TL fiyatla satılacak.

MİGROS 2018 KURBANLIK FİYATLARI: Migros marketlerde 2018 kurbanlık satışları başladı. Kurbanlık koç ve büyükbaş danada uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Migrosta 12 kg koç 1155 TL, 16kg koç 1295 TL ve büyükbaş minimum 21kg 1245 TL fiyatla satılacak. Money bonus ile 100 TL indirimli satın alabileceksiniz. Üstelik kurbanlığınızı 6-9 taksitle satın alabilirsiniz.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI: Kurban Bayramı 2018 yılında 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarda en uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları sunan CarrefourSA, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda kredi kartına vade farksız 9 taksit fırsatı sunuyor. Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor. 2018 Kurban Bayramında CarrefourSA mağazalarında 1 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında canlı kurbanlık alımı yapabilirsiniz. Kurban siparişlerinizi adresinize teslim edilecek şekilde www.carrefoursa.com üzerinden verebilir veya 21 Ağustos – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında size en yakın CarrefourSA’dan satın alabilirsiniz. Satın aldığınız kurbanlığı dilerseniz hemen alıp götürebilir, dilerseniz keseceğiniz güne kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak bırakabilirsiniz.Hijyenik koşullarda ücretsiz kurbanlık kesimi yapan CarrefourSA ile belirli kuruluşlara kurban bağışı da yapabilirsiniz.

CarrefourSA mağazalarındaki kurbanlık kesimleri 22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor. CarrefourSA canlı kurban satışlarında randevulu kesim imkanı da sunuyor. Satın alıp emanete bıraktığınız kurbanlık için size verilen emanet fişinde kesim tarihi ve saatini görebilir, böylece kurbanlığınızın kesileceği saatte CarrefourSA’ya gelip, hiç beklememiş olursunuz.

CarrefourSA’da kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg)

Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg)

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.175 TL. (min. 19 kg kemiksiz et)

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.190 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.140 TL. Üstelik CarrefourSA kart ile alımda ekstra 15 TL puan hediye.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR: 1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

2- Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.

3- Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

4- Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.

5- Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

6- Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir.

7- Kurbanın ve her hayvanın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi [mesanesi].

8- Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir.

9- Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir.

10- Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.

11- Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vacib yerine gelmiştir.

12- Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir, ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez.

13- Kurban derisi namaz kılan fakire verilir. Ne yapıldığı bilinmeyen yerlere vermemelidir. Evde de kullanılabilir. Parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı da satılabilir.

14- Ortaklardan biri kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir.

15- Karnı yarılıp, yavrusu çıkarıldıktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez.

16- Canlı hayvanın her parçası haramdır. Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin pişirmeden yemesi caizdir. [Mesela çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte mahzur yoktur.]

17- Makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir. (Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim) derse, o zat gelince kesilir. O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; fakirlere verir. Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir.