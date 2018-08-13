MHP'ye geçen Arkaz'a ve Bahçeli'ye çok sert sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine MHP saflarına geçen Hayati Arkaz'ı ve MHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Koray Aydın, 'milletvekili transfer borsasını' açan Bahçeli'yi parti içişlerine karışmakla suçladı.

Koray Aydın sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

''MİLLETVEKİLİ TRANSFER BORSASI''

''Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de "Milletvekili transfer borsasını" açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, "Milletvekili transfer borsasının" Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.''

PARTİYİ KARIŞTIRMAKLA SUÇLADI

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü kurultayında hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden güven tazelediğini, hem de partinin yetkili organlarının seçildiğini anımsatan Aydın, ''Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?'' şeklinde soru yöneltti.

''HANIMEFENDİ'Yİ İKNA EDİN'' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bir taraftan "partisinin başına dönmesi için Hanımefendi'yi ikna edin" diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?

ARKAZ'IN SÖYLEDİKLERİNİ ANIMSATTI

''Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce 'Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti'de yapacağım' demişti.'' diye konuşan Aydın, ''Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?'' diyerek Arkaz'ı eleştirdi.

''ÇELİŞKİLİ VE TRAJİKOMİK''

Gerek Sayın Milletvekilinin bu beyanını ve akabindeki davranışını, gerekse bugün katıldığı siyasi partinin Genel Başkanının bugün geldikleri çelişkili ve trajikomik noktayı, milli iradenin sahibi aziz milletimizin şaşmaz takdirlerine bırakıyoruz.