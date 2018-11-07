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MHP'nin Ankara adayı kim olacak Muharrem Sarıkaya sürpriz ismi açıkladı

MHP'nin Ankara için sürpriz bir ismi düşündüğü iddia edildi. MHP Ankara adayı için Melih Gökçek'in ardından yeni bir ismi gündemine aldı. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, katıldığı canlı yayında Genel Merkez'in Ankara adaylığı için Erkan Haberal'ı düşündüğünü duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 16:20 - Güncelleme: 07-11-2018 16:20

Yerel seçimler için aday arayışlarını sürdüren MHP'de Ankara'da sürpriz bir isim öne çıktı.İlk olarak Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ismini gündemine getiren Genel Merkez, Gökçek'in olumsuz tavrı nedeniyle yeni bir isme yöneldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya katıldığı canlı yayında bu ismin MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal olduğunu duyurdu.Sarıkaya canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"MHP Ankara'da güçlü bir isimle çıkmak istiyor. MHP'de son günlerde Ankara'da hem babasından hem de kendi kimliğinden dolayı sevilen bir isim Erkan Haberal öne çıktı. Fakat kendisinin de ne kadar arzulu olduğu konusunda henüz bir bilgi yok. Babası daha önce CHP milletvekili olan Haberal, MHP'de iki dönemdir milletvekili ve Ankara'ya büyük bir dinamizim getimiş, sevilen bir isim."

ERKAN HABERAL KİMDİR: Erkan Haberal, 23 Ağustos 1972'de Rize'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.Başkent Üniversitesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.

Eğitim, sağlık, medya ve turizm alanlarında yöneticilik yaptı. Sarı Basın Kartı sahibidir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. TBMM İdare Amiridir. Erkan Haberal, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • vatandaş 07 Kasım 2018 17:10 sayın Devlet bey sayın gökçeki adaylık konusunda ikna ederse akp nin ankara da seçimi kazanması imkansız olur bunu akpliler çok iyi biliyor ve sayın Melih bey hakkında en ufak bir olumsuz yorum yapmıyorlar son olarak söylemekde yarar var ankara akp den giderse akp nin işi çok zor olur hemen akabinde istanbulda elden gider ve ardından hemen erken seçim gelir.bu seçimler çok önemli bunu herkes biliyor

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