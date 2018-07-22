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MHP'den İYİ Parti'yi kızdıracak mesaj! Dönüş olursa...

MHP'den İYİ Parti'yi kızdıracak mesaj! Dönüş olursa...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'lileri kızdıracak bir açıklama yaptı. Yalçın, İYİ Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu belirterek, "Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var. Dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 11:52 - Güncelleme: 22-07-2018 11:52

Yalçın, başka siyasi partilerden MHP'ye geçmek için kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi. Meclis açıldıktan sonra İYİ Parti'den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

DİP DALGA MHP'DEN GELİNCE İYİ PARTİLİLER DE ETKİLENDİ: "Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İYİ Partililer de etkilendi.

İYİ PARTİ'DE BİR HAYAL KIRIKLIĞI VAR: Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum.

DÖNÜŞ OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ: Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."

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