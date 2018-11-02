MHP, Kırıkkale’de ilk adayını açıkladı

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Sulakyurt ilçesinde mevcut başkan İsmail Bildik’i yeniden aday göstereceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada, “Sulakyurt ilçemiz için gece gündüz çalışan değerli Belediye Başkanımız İsmail Bildik ile 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de beraber olacağız.'' ifadeleri yer aldı.

''TEKRAR ADAYIMIZ OLMUŞTUR''

Erdal Baloğlu, şunları ifade etti; ''Yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini kazanan Sulakyurt Belediye Başkanımız İsmail Bildik, MHP Genel Merkezi ile yapılan istişareler neticesinde tekrar adayımız olmuştur. Kendisine inancımız tamdır. Belediye Başkanımıza başarılar diler yeni dönemde aynı şevk ve üretkenlikle çalışmalarına devam edeceğinden şüphemizin olmadığını ifade etmek isterim”