MHP, CHP ve İYİ Parti'yi kurultayda istemedi...

CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili randevu talebini geri çeviren MHP, hafta sonu yapılacak kurultayına CHP ve bazı partileri davet etmedi. Milliyet'in haberine göre MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kongresi’ne sadece AK Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti (DP) davet edildi.

KİMLERE DAVET GİTMEDİ: MHP kurultay için CHP, HDP, İYİ Parti, İşçi Partisi’ne davetiye göndermedi. Saadet Partisi'ne davet gidip gitmediği ise henüz bilinmiyor. ABD ve Almanya başta olmak üzere yabancı misyona da geçmişte olduğu gibi yine davet gitmedi...

RANDEVU KRİZİ: 2019 genel seçimlerine hazırlık çerçevesinde CHP, seçim güvenliği konusunda hazırladığı raporu vermek ve görüşmek için randevu istemiş, MHP ise "CHP'nin oyalama taktiği ve oyunları" diyerek reddetmişti. Bir gün sonra CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, "MHP yönetimi gizlice bizden seçim güvenliği raporunu istedi" açıklaması yapmış, MHP bu iddiayı yalanlamıştı...