Mevsim fark etmeden terleyenler için ameliyatsız çözüm mümkün müdür?

Günlük iş hayatında iyi görünmenin yanında birtakım fazlalıklarda bizi çok rahatsız edebilir. İyi görünmek tek başına yeterli olmayabilir özellikle koltuk altında, ellerde ve ayaklardaki fazla terleme kontrol dışı olduğunda gerek görüntü açısından, gerek koku açısından, gerekse el sıkışmanın bile kısıtlanması açısından sosyal hayatımızı çok engellemekte.

Özellikle botoks enjeksiyonuyla eller ayaklar ve koltuk altındaki aşırı terleme kontrol edilebilir ve azaltılabilir. Hastaya 8 aya kadar uzayan terlemesiz bir kuru dönem sağlayabilir. Ayrıca bunu yeni yöntemlerle cildin altından ter bezlerini ısıtıp o bölge hasar vererek, terlemesi engellenebilen bir tedavi ile 3-4 seneye kadar uzatıp tek seferde terlemede tedavi etmek mümkün.