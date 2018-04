Mevlüt Uysal’a “En Yeşilaycı Siyasetçi” ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Başakşehir’de ilk Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılması, Bağcılar, Eyüp, Beykoz’da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için öncülük etmesi nedeniyle Mevlüt Uysal ödüle layık görüldü.



Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile çok sayıda Yeşilay Gönüllüsü ve davetli katıldı.





‘EN YEŞİLAYCI’LAR ÖDÜLLERİNİ ALDI



Törende, “Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı” misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi. Başakşehir’de Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM’ın açılmasına öncülük eden, Bağcılar, Eyüp ve Beykoz’da yine kuruma ait Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a ‘Siyaset’ dalında “En Yeşilaycı” ödülü verildi. Başkan Mevlüt Uysal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.



Gecede ayrıca; Yeşilay’ın kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına destek veren Psikiyatri Profesörü Marc Potenza’ya ‘Akademi’, bağımlılık sorununu sporla yenen Fenerbahçeli Basketbolcu Bobby Dixon Ali Muhammed’e Spor, Yeşilay’a tematik yayın çalışmalarıyla destek veren NTV Televizyonu’na Medya, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışmasına sponsor olan Turkcell’e Sosyal Sorumluluk, kurumun tanıtımına konserlerle destek veren Rap Şarkıcısı Ceza’ya Sanat alanında ödül verildi.



ERDOĞAN’DAN YEŞİLAY’A DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR



Törene katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir milletin en büyük hazinesinin ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olması olduğunu belirterek, “Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır” dedi.



Yeşilay’ın bilgi birikimi ve tecrübesiyle dünyanın 41 ülkesindeki muadil kuruluşlara da öncülük yaptığını kaydeden Erdoğan, “Titiz bir çalışma sonucunda ödüle layık görülen sanatçılarımıza, medya mensuplarımıza, akademisyen, sporcu ve siyasetçilerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum.





Yeşilay'ın Zümrüdüanka Ödülleri, takdim edilenler için şüphesiz çok önemli, çok kıymetli bir payedir. Bu paye aynı zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir. Bu ödül, son nefesine kadar sürecek bir gönül görevine adeta nefer yazmaktır. Ben buradaki her bir kardeşimin bu payeyi iş ve özel hayatında onurla, gururla ama aynı zamanda bir vazife şuuruyla taşıyacağına inanıyorum.”



