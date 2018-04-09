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Mesut Yılmaz'ın oğluna teşvik belgesi

Mesut Yılmaz'ın oğluna teşvik belgesi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde sürpriz bir isim dikkat çekti. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğluna ait şirket teşvik belgesi aldı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 18:57 - Güncelleme: 09-04-2018 18:57

Teşvik belgesi alan şirketler listesi açıklandı. Ekonomiye büyük katkıda bulunacağı belirtilen 135 milyarlık süper teşvik paketinde bir isim ise dikkat çekti. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, teşvik belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Beştepe'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törende, teşvik belgesi dağıtımı yapıldı. 19 firmaya 23 proje için verilen teşvik töreninde, belge alan isimlerden biri de Emir Hasan Yılmaz oldu.

Plastik hammaddelerin imalatı alanında faaliyet gösteren CFS Petrokimya Sanayi AŞ de teşvik belgesi aldı. 22 Mayıs 2017’de kurulan şirketin kurucu ortağı da yine Yılmaz’ın başında olduğu CFS İstanbul Yatırım AŞ isimli bir şirket.

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