Merve'den Turabi'ye sert sözler! 'Bu kadar mı korkuyorsun?'

Survivor 2018'de üst üste 2'si dokunulmazlık toplam 5 oyun kaybeden Ünlüler takımında sinirler geriliyor. Merve Aydın, Turabi'yi kolay rakip seçmek ve şok yapmakla suçluyor.'

BU KADAR MI KORKUYORSUN? BU KADAR MI YERE DÜŞTÜ?'Turabi'nin denizdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, platformdan atlarken taklalar atmasını şov yapmak olarak nitelendiren Merve Aydın ağır eleştirilerde bulunuyor. Adada takım arkadaşıyla dertleşen Merve'nin Turabi için, 'Dokunulmazlık oyununda kalmış Turabi taklalar atıyor. Burası şov alanı değil. Cumali varken sürekli onu seçiyordu şimdi Murat'ı seçiyor' sözleri dikkat çekiyor. Röportaj sırasında ise daha sert ifadeler kullanan Merve, 'Bu kadar mı özgüveni sıfır, bu kadar mı korkuyorsun?Bu kadar mı yere düştü?' diye soruyor. Kaynak: Merve'den Turabi için şok sözler