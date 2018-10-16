Mersin'de belediye otobüsü kayalıklara çarptı yaralılar var

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası'ndan şehir merkezine seyir halinde olan 33 R 4524 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsü, Kavaklıpınar mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada, otobüsten bulunan yolculardan 20'si yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.