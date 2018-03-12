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Merkel'den şaşırtan Türkiye açıklaması! AB...

Merkel'den şaşırtan Türkiye açıklaması! AB...

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğunun sürdürülmesi gerektiğini çünkü AB ile Türkiye'nin birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 16:53 - Güncelleme: 12-03-2018 16:53

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında uzlaşılan koalisyon protokolünün tanıtımı Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD genel başkanlığına vekalet eden Olaf Scholz tarafından Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Merkel burada yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumlarıyla görüşecek olmasından ve Bulgaristan'ın Balkan ülkelerindeki gerginliğin azaltılması yönünde çaba harcamasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye de burada büyük rol oynuyor. Burada da her zaman geçerli olan şey şu: Müzakere yolunu aramalıyız. Görüş ayrılıklarını dağın arkasında biriktiremeyiz. Ancak iletişim kanalları her zaman açık olmalı. Çünkü birbirimize bağımlıyız. Türkiye, Suriye'deki savaştan kaçan sığınmacılarla ilgili çok büyük işler yaptı. 3 milyon sığınmacıyı kabul etti. Biz de Türkiye'yle olan anlaşmamıza uymak istiyoruz, sığınmacılarla ilgili çalışmaların desteklenmesi için 3 milyar avroluk paranın ikinci bölümüyle ilgili olarak. Yine de çeşitli konularda farklı görüşlerimiz var. Bu konularda her zaman görüşmelerle, bazen tartışmalı görüşmelerle ilerleme sağlanabilir." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ YETKİLİLERLE KONUŞTUK

Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklerle ilgili neler düşündüğünün sorulmasına karşılık, Türkiye ile ilişkilere koalisyon anlaşmasında da yer verdiklerine işaret ederek, "Hem AB'ye komşu bir ülke olduğu ve üyelik müzakereleri sürdürdüğü için, hem de bizim açımızdan insan haklarında kötüleşme durumları gördüğümüz için. Biz bu konularda her zaman Türkiye'deki yetkililerle konuştuk. Bunu yeni hükümet olarak da sürdüreceğiz. Bu nedenle şu sıralar örneğin Gümrük Birliği'ni derinleştirmek için bir temel de görmüyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE BU KONUDA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Uzun zamandan beri ilk kez bir Türk cumhurbaşkanının Yunanistan'ı ziyaret ettiğine de dikkati çeken Merkel, "Her ne kadar gerginlikle yüklü olsa da Aleksis Çipras'ın Türkiye ile de bir çok temasa sahip olmasından memnunum. Ancak Kıbrıs ile ilgili olarak da büyük sorunlarımız var. Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmemiz için ben de yıllardır çaba harcıyorum. Şu ana kadar çözüme ulaşamadık. Türkiye'de bu konuda büyük rol oynuyor." dedi.

İlticacı sorunuyla ilgili olarak insanların ülkelerinden kaçma sebeplerinin de araştırılarak bunların önüne geçilmesi gerektiğini, aynı zamanda yasa dışı göçün önlenmesi için Schengen dış sınırlarının korunmasının da önemli olduğunu kaydeden Merkel, istihdam alanında gelişmeler ve refahın sağlanabilmesi için avro bölgesinin istikrarlı kalmasının önemine vurgu yaptı.

ÇOK AÇIK KARARLAR ALDIK

Vatandaşların hareket yeteneğine sahip bir hükümet istediklerini ifade eden Merkel, istihdam ve ilticacılar sorunuyla iklim değişikliği gibi önemli sorunların sadeceAlmanya'nın çabalarıyla çözülemeyeceğini, bu konularda Avrupa çapında işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan CSU Genel Başkanı Seehofer ise, koalisyon anlaşmasından çok memnun olduklarını, ilticacılar konusunda da çok açık kararlar aldıklarını belirtti.

BU BENİM TEMEL PRENSİBİM

Bir gazetecinin Almanya'da ilticacılara yönelik saldırıların arttığına dikkati çekerek, bu konuda ne gibi bir plan hazırlamayı düşündüğünü sorması üzerine de Seehofer, "Hafta sonunda da duydunuz, her yönden gelen suç olaylarına ve şiddete karşı sıfır tolerans. İster kınanması gereken mülteci yurtlarına yönelik olsun isterse ev soygunlarına. Bu benim temel prensibim." dedi.

Tüm suç olaylarını önleyemeyeceklerini, ancak Almanya'da yaşayan insanların korunması için her türlü önlemin alındığı duygusunun insanlara verilmesi gerektiğini ifade eden Seehofer, gerekli gördükleri takdirde yeni önlemler de alacaklarını kaydetti.

AB'NİN GÜÇLENDİRİLİP GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

Yeni hükümette Maliye Bakanlığı görevinde bulunacak olan Olaf Scholz da, vatandaşların daha fazla refah ve sosyal adalet içinde yaşamaları için yeni koalisyon hükümetinde ciddiyetle ve somut bir şekilde çalışacaklarını belirterek, Almanya'nın güçlü bir demokrasiye ve ekonomiye sahip olduğunu, bunların korunmasının yanı sıra AB'nin de güçlendirilip geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Üç lider protokolünün tanıtımın ardından Federal Meclis'e geçerek koalisyon sözleşmesi partilerin genel başkanları, Fedral Meclis (Bundestag) grup başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • He yav 12 Mart 2018 17:40 Gelisiyor Türkiye( bir kac Aile).

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