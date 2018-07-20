Merkel'den NSU davasıyla ilgili mesaj! Benim için kapanmadı

MÜNİH’te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.
Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.
TÜRKİYE KARAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: Türk Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında verilen kararı sert bir dille eleştirerek 'tatmin edici bulmadıklarını' açıklamıştı.
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