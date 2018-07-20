Merkel'den NSU davasıyla ilgili mesaj! Benim için kapanmadı

Misafir 20 Temmuz 2018 13:55 Almanya’da hukuk varsa adalet varsa bu böyle basit bir cinayetler işi değil,mutlaka köküne inilmeli ve araştırılmalı. Cezalar ise komik,10 un üzerinde planlı cinayet işlemiş ve 1 kişi hariç 10 yıl ve diğerlerine 3 er yıl verilmiş. Nasıl bir adalet bu,vergi kacıranlara daha fazla ceza verilen bir devlette !