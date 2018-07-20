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Merkel'den NSU davasıyla ilgili mesaj! Benim için kapanmadı

Merkel'den NSU davasıyla ilgili mesaj! Benim için kapanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta çarşamba günü karara bağlanan ırkçı terör örgütü NSU davasıyla ilgili ilk kez konuştu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 13:33 - Güncelleme: 20-07-2018 13:33

MÜNİH’te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.

Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.

TÜRKİYE KARAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: Türk Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında verilen kararı sert bir dille eleştirerek 'tatmin edici bulmadıklarını' açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 13:55 Almanya’da hukuk varsa adalet varsa bu böyle basit bir cinayetler işi değil,mutlaka köküne inilmeli ve araştırılmalı. Cezalar ise komik,10 un üzerinde planlı cinayet işlemiş ve 1 kişi hariç 10 yıl ve diğerlerine 3 er yıl verilmiş. Nasıl bir adalet bu,vergi kacıranlara daha fazla ceza verilen bir devlette !

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