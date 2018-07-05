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Merkel'den itiraf gibi 'Türkiye' sözleri!

Merkel'den itiraf gibi 'Türkiye' sözleri!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizine ortak çözümler bulmak için Berlin'de bir araya geldiği Macaristan Başbakanı Victor Orban ile anlaşamadı. Merkel, 2015'te Avrupa'ya mülteci akınından Avrupa'nın Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgilenmemesini sorumlu tuttu.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 17:42 - Güncelleme: 05-07-2018 17:42

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da kaydı bulunan mültecilerin Almanya sınırlarından geri çevrilmesi için yaptığı ikili görüşmelerde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı kabul etti. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile mülteci konusunda çok farklı görüşlerde olduklarını söyledi.

2015'te mültecilere kapıları açarak, Avrupa'ya mülteci akınına sebep olmakla suçlanan Merkel şöyle dedi:

"Ben 2015'i insani açıdan bir istisnai durum olarak gördüm. Biz Suriye'deki mültecilerin durumunu, Türkiye'deki mültecilerle ilgilenmeyi ihmal ettik. Türkiye ile mülteci sözleşmesi yaptık. Bunun karşılığında Türkiye'den mülteci almayı kabul ettik. Yoksa Türkiye bizimle sözleşme yapmazdı."

ORBAN: "DÜNYAMIZ FARKLI"

Merkel ile Macaristan Başbakanı Orban'ın basın toplantısı karşılıklı atışmalara sahne oldu. Merkel, "Göç konusunda Macaristan ve Almanya farklı görüşlerde. Maalesef Macaristan Başbakanı, Venedik açıklamasını bizim gibi görmüyor. Bizim sorunumuz, Macaristan, Dublin kurallarından kendisini sorumlu tutmuyor. Mültecilerin asıl Yunanistan'da kayıt altına alınması gerektiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban bu eleştirilere hemen karşılık verdi. Merkel'le dünyayı farklı gördüklerini söyleyen Orban, "Macaristan güney sınırına çit çekti. Biz Macaristan'a mültecilerin girişini engellemekle sadece Macaristan'ı değil, Almanya'yı da koruyoruz. Almanya'nın Macaristan'ı yeterli dayanışma göstermemekle eleştirmesi bizi çok üzüyor. Biz 8 bin askerle 24 saat sınırlarımızı koruyoruz. Bu, Almanya için çok açık bir destek. Çünkü sınırdan çevrilen mülteciler Almanya'ya gelemiyor" dedi.

Bunun üzerine Başbakan Merkel, karşılık verdi. Merkel, "Biz Macaristan'ın AB'nin dış sınırlarını korumak için verdiği hizmeti takdir ediyoruz" şeklinde konuştu. (Celal Özcan - Hürriyet)

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KİMDİR ?
Angela Merkel
ANGELA MERKEL KİMDİR?

Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu ve Almanya başbakanı'dır. Merkel, Alman Parlementosuna Mecklenburg-Vorpommern'den 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanlığına seçilmiştir. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan Demokra

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