  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme! 29 kişi katledilmişti

Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme! 29 kişi katledilmişti

ANKARA Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 13:48 - Güncelleme: 05-04-2018 14:29

ANKARA'nın göbeğinde Merasim Sokak'ta bombalı saldırıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi de yaralanmıştı. Davada PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 68 kişi yargılanıyordu.

SAVCI'NIN AĞIR MÜEBBET İSTEDİĞİ İSİMLER... Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan'ın "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, "nitelikli kasten öldürme" suçundan 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. İddia makamı bu sanıkların ayrıca "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 700'er yıl, "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DİĞER CEZA İSTEMLERİ... Cumhuriyet Savcısı Manga, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan, Uğur Yüce hakkında ise terör örgütüne üye olmamakla birlikte "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 10 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıla kadar ve "nitelikle dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıla kadar olmak üzere toplam 28'er yıl hapis cezası istedi. 

Sanık Murat Karacan'ın da beraatine karar verilmesini isteyen iddia makamı, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticelerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Bu davadan tutuksuz yargılanan sanıklardan Sinem Oğuz'un da tutuklanması istendi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina zarar görmüştü. Soruşturma sonucunda intihar saldırganının "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklı yayın yapan basın yayın organlarında eylemi TAK adında örgütün üstlendiği haberleri yer alsa da TAK'ın, PKK/KCK tarafından 2004'te kurulan paravan örgütlenme olduğu, TAK ismini, örgütün uluslararası alandaki "terörist" imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı belirtilerek, TAK tarafından üstlenilen eylemlerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme! 29 kişi katledilmişti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro