Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme! 29 kişi katledilmişti

ANKARA'nın göbeğinde Merasim Sokak'ta bombalı saldırıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi de yaralanmıştı. Davada PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in de aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 68 kişi yargılanıyordu.

SAVCI'NIN AĞIR MÜEBBET İSTEDİĞİ İSİMLER... Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan'ın "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, "nitelikli kasten öldürme" suçundan 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. İddia makamı bu sanıkların ayrıca "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 700'er yıl, "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DİĞER CEZA İSTEMLERİ... Cumhuriyet Savcısı Manga, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan, Uğur Yüce hakkında ise terör örgütüne üye olmamakla birlikte "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 10 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıla kadar ve "nitelikle dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıla kadar olmak üzere toplam 28'er yıl hapis cezası istedi.

Sanık Murat Karacan'ın da beraatine karar verilmesini isteyen iddia makamı, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticelerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Bu davadan tutuksuz yargılanan sanıklardan Sinem Oğuz'un da tutuklanması istendi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina zarar görmüştü. Soruşturma sonucunda intihar saldırganının "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklı yayın yapan basın yayın organlarında eylemi TAK adında örgütün üstlendiği haberleri yer alsa da TAK'ın, PKK/KCK tarafından 2004'te kurulan paravan örgütlenme olduğu, TAK ismini, örgütün uluslararası alandaki "terörist" imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı belirtilerek, TAK tarafından üstlenilen eylemlerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.