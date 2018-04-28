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Meral Akşener'in derin planı Mahmut Övür açıkladı

Meral Akşener'in derin planı Mahmut Övür açıkladı

Meral Akşener artık büyük oynuyor. Ortak adaylık çağrısına rest çeken Akşener'in derin hesaplarını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesinde yazdı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 08:18 - Güncelleme: 28-04-2018 08:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin ittifak teklifine 'hayır' dedi, ortak adaylık çağrısına da kapıları kapattı. CHP'den İyi Parti'ye gönderilen 15 milletvekilinin tekrar geri döneceği konuşuluyor. Peki Akşener ne yapmak istiyor?

ERDOĞAN'A ALTERNATİF HAZIRLANIYOR
Merak edilen soruya yanıt arayan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Erdoğan'ı etkisiz kılmak için Akşener'in devreye sokulduğunu iddia etti. Övür'e göre 24 Haziran seçimlerinde Kılıçdaroğlu devre dışı kalacak, muhalefet koltuğuna Akşener oturacak. "Akşener'in 15 Temmuz öncesi "başbakan olacağım" iddiaları boş bir iddia değildi." diye yazan Övür, Akşener'in oynadığı oyununu ayrıntılarını bugünkü yazısında paylaştı.

"AKŞENER 2015 SONRASI DEVREYE SOKULDU"
"...Seçimlerin erkene alınması kurulan oyunun daha rahat uygulanmasını bozsa da rafa kaldırmadı. A Planı olarak eski AK Partili Abdullah Gül, hiçbir iddia ortaya koymadan sahaya çıktı. Hâlâ da tek kelime etmiş değil ama gündemde... İkinci alternatif ise Akşener'di. Hangisi öne çıkarsa... Formül belli, AK Parti'ye merkez sağ bir siyasi alternatif oluşturmak. Yani CHP'nin yerine ana muhalefet partisi olmak.
Akşener bu nedenle 2015'ten sonra devreye sokulmuştu. Çünkü küresel güçler FETÖ aracılığıyla 2010'da CHP'yi dizayn etmiş ama onca şey yaptırmasına rağmen istediğine ulaşamamıştı. CHP, geniş toplum kesimleriyle bağ kurmamış, AK Parti'ye alternatif olmayacağı ortaya çıkmıştı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİSYONU BİTECEK"
AK Parti'yi ancak sağ bir muhalefet geriletebilirdi. Bunun için de artık CHP'nin ana muhalefet partisi olmaktan çıkması gerekiyordu.
İşte Akşener'in CHP desteğiyle CHP'ye meydan okumasının arkasında böyle bir küresel hesap var. O hesapla milletvekili seçimlerine ağırlık verilecek, Zaten CHP'den İP'e ciddi bir kayış vardı; şimdi bu Kılıçdaroğlu eliyle daha da aleni hale getirildi. Yanına Saadet ve DP'yi de alarak İP ana muhalefet partisi yapılacak. Akşener bunun ipucunu da verdi: "Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İYİ Parti ve DP oluyor gibi görünüyor."
Kısaca önümüzdeki 24 Haziran'da iktidarın değişmeyeceği ama ana muhalefet partisinin değişeceği bir seçim olacak. Böylece Kılıçdaroğlu'nun da CHP'deki misyonu bitecek."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 28 Nisan 2018 09:10 Yandastan Ne senaryo ne senaryo yersen,bunların karşısında olan herkes ya hain yada bir proje :))

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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