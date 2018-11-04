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Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması

Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak konusunda an itibariyle resmi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 00:09 - Güncelleme: 04-11-2018 00:09

Emre Kınay'ın "Bir Bu Eksikti" adlı oyununu izlemeye gelen Akşener, programdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimle ilgili olarak çok ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Her ilçe, her belde ve şehirde aday çıkarmak üzerine hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Akşener, "İnşallah iyi olur" dedi.

Meral Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını belirterek, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Yani İttifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda öyledir sistem. Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" diye konuştu.

Akşener ve beraberindekiler, daha sonra oyunu izlemek üzere salona geçti.

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