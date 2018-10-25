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Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya tehdit! Sabrımı taşırma vallahi tozunu atarım...

Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya tehdit! Sabrımı taşırma vallahi tozunu atarım...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterileceği iddiası için "Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi" dedi. Melih Gökçek Twitter hesabından Yazıcı'yı tehdit etti...

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:39 - Güncelleme: 25-10-2018 14:50

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstereceği iddia edilen Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın kendisi hakkındaki "Gökçek'in görevden alınması öş olsun diye istenmedi" açıklamasına Twitter üzerinden cevap verip Yazıcı'yı tehdit etti. 

'YA SABIR' ÇEKİP SAYDIRDI... Gökçek sosyal medya hesabından Hayati Yazıcı'nın sözlerinin videosunu paylaşıp, 'ya sabır' çekti ve ardından da Yazıcı'yı "Hadi yiğitsen devam et... Sabrımı taşırma... Vallahi tozunu atarım..." diye tehdit etti. Gökçek, davasına zararv ermemek için sustuğunu ancak kendisinin kamuoyuna çıkamayacağı bir suçu varsa açıklanmasını istedi. İşte Melih Gökçek'in o tweeti... 

HAYATİ YAZICI NE DEMİŞTİ?.. Hayati Yazıcı bu sabah NTV canlı yayınında MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiası hatırlatılınca, "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" demişti.

AK Parti'den MHP'ye Melih Gökçek tepkisi! Gökçek iş olsun diye...

İşte Hayati Yazıcı'nın Melih Gökçek'i çileden çıkaran o sözleri...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 15:36 melih bey biryerlerden kuvvet almış olmalıki yazıcıya meydan okumuş sonuçta adam gen başk yardımcısı bu durum uzar gider başka kişilerede sıçrar gibi duruyor

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