Mehmet Özhaseki: Tertemiz ettik hamdolsun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok." dedi.

Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının, okulun bahçesinde gerçekleştirilen 3. buluşmasında yaptığı konuşmada, Kayserili hayırseverlerin eğitimden, sağlığa, din hizmetlerine kadar birçok alanda destek verdiklerini belirtti.

Bu özellikleriyle Kayserili hayırseverlerin tüm ülkeye örnek olduğunu anlatan Özhaseki, "Biz hayırseverlerimizle övünüyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek. Burada büyük bir cami yapacağız şimdiden cebimde burayı yaptıracakların isim listesi hazır. Allah hepsinden razı olsun. Bu okuldan da yetişen birçok hayırseverimiz var ve okullarının üzerinden ellerini çekmemiş durumdalar." diye konuştu.

Özhaseki, meslek liselerinin ülke sanayisinin gelişmesindeki önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Sanat okullarının önemini söylememe gerek yok, hepimiz biliyoruz. Elbette bir ülkede, şehirde en üst düzeyde eğitim yapanlar, bu işin doktorasını yapanlar, daha sonra profesör unvanını alıp hizmete koşanlar olacak ama üretim hep bizlerin ve sanat okulu mezunu arkadaşların omuzunda yükselecek. Ara eleman konusunda bu ülke bir dönem çok büyük bir zaafiyet çekti. Hepimizin bildiği gibi imam hatipler uğruna bu okulların da önü kesildi, öğrenci sayısında düşüşler oldu. Bunlar geride kaldı, çok şükür. İnşallah bir daha da Türkiye'de böyle zor günler yaşanmaz, ideolojik tavırlı kamplaşmalar yaşanmaz diye dua ediyoruz."

PKK'YI TERCİH ETSELERDİ İŞ GERÇEKTEN ÇOK ZORDU

Terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da verdiği tahribatları hükümet olarak onarmaya devam ettiklerini aktaran Özhaseki, bölge halkının bu aşamada kendilerine kucak açtığını ifade etti.

Özhaseki, terör mağduru masum halkın terör örgütüne sırtını döndüğüne vurgu yaparak, "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok." değerlendirmesini yaptı.

Bölgede terörden etkilenen halkın mağduriyetini gidermeye devam ettiklerini, evleri zarar görenlerin evlerini teslim etmeye başladıklarını anlatan Özhaseki, şu bilgileri verdi:

70 BİN CİVARINDA EVDE HASAR VAR

"Gezdiğimiz her yerde Kayseri'deki kapalı çarşıya girdiğinde nasıl bir kalabalık oluyorsa İdil de dün aynı kalabalık vardı, Şırnak'ta aynı kalabalık vardı, dua vardı, sevgi vardı. Oradaki vatandaşın tavrı önemli. Niye? Eğer onlar PKK'yı tercih etselerdi iş gerçekten çok zordu. PKK geldi yaktı, yıktı gitti. 70 bin civarında evde hasar var. 26 bini oturulamaz durumda. Çok hızlı olarak orada şehirleşmeye başladık. Çadırlarda, komşularının evinde kalan garibanların hepsinin evini teslim ediyoruz. Onların hakikaten bir suçu yok, masum insanlar, günahsız insanlar ve çile çeken insanlar. O insanların evlerini teslim edip, o işin alt yapısını, üst yapısını yapıp devletin verdiği sözü yerine getirdiğini göstermek bir kere orada pozitif etki yapmış durumda. Bunu gördük, oradaki güzelliği de sizlere yansıtmak istedim."