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Mehmet Gür kimdir Erdoğan'ın borcu olduğu işadamı meğer...

Mehmet Gür kimdir Erdoğan'ın borcu olduğu işadamı meğer...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı yayınlanınca Mehmet Gür isimli kişiye 2 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın borçlu olduğu Mehmet Gür bir işadamı ve inşaat şirketi var.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 14:26 - Güncelleme: 05-07-2018 14:26

5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında seçim sonuçları ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı yayınlandı. 2018 yılı itibariyle Erdoğan'ın mal varlığı, evleri, araba ve gayrimenkulları bu listede yer aldı. Buna göre Erdoğan'ın 6 milyon lira nakit parası, Mehmet Gür isimli işadamına da 2 milyon lira borcu var. Peki Erdoğan'ın borçlu olduğu Mehmet Gür kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığında ismi geçen Mehmet Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet Gür'ün sahibi olduğu Ortadoğu Grup, 1981 yılında inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Şirket, ilk kurulduğu yıllarda uluslararası taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi, ancak daha sonra sağlıktan lojistiğe, enerjiden inşaata, gıdadan dış ticarete ve hatta çevre teknolojilerine kadar sayısız alana el attı. İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinde yer alan Mehmet Gür bir dönem Memorial Hastanesi'nin sahipleri arasındaydı.

Erdoğan'ın Kısıklı'daki villası : İşadamı Mehmet Gür’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kısıklı’da yan yana havuzlu iki villa sattığı yıllar önce gündeme gelmişti. İki villanın 2005 fiyatlarıyla 1.5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilmişti. Erdoğan yakın çevresine o dönem, “Bu evleri mevcutları satarak aldım” açıklamasında bulunmuştu.

Mehmet Gür Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı : Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin oturduğu Kısıklı’daki villaları satan müteahhit olarak tanınan Mehmet Gür, Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan çocukluk arkadaşı. Mehmet Gür BMZ adlı 2013 yılında kurulan şirketin de ortakları arasında yer aldı. 1 milyon lira sermayesi olan şirkette dört ortağın 250’şer bin lira değerinde eşit hissesi var. Şirkette Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile Erdoğan’ın eşi Ziya İlgen Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak gözüküyor. Ahmet Kadir Gür, Mehmet Gür, Ziya İlgen ve Başbakan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan şirkette A Grubu imza yetkisine sahip.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malvarlığı listesi! Kime borcu var?

 

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