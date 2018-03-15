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Mehmet Aydın nereye kaçtı? Eşi demişti kimliğine bakın bu bomba!

Mehmet Aydın nereye kaçtı? Eşi demişti kimliğine bakın bu bomba!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kardeşi ile birlikte firar etti. Hakkında soruşturma varken kaçması kuşku yaratırken Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan kimliği olay oldu. Eşi Sıla Aydın tutuklanmadan önce Mehmet Aydın ile ilgili ifşada bulunmuştu. Haklı da çıktı...

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:32 - Güncelleme: 15-03-2018 10:55

TÜRKİYE genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank ile büyük bir vurgun yapan Mehmet Aydın elini kolunu sallayarak firar etti. 27 yaşında binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte paraları da alıp kaçtığı ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın kaçtığını da kamuoyu Ocak 2018'de boşanma davası açan eşi Sıla Aydın'dan duydu. Sıla Aydın eşinin kardeşi ile birlikte önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtığını söyledi. Sıla Aydın ifşalar sonrasında tutuklanırken Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan kimliği karısının dediklerini doğruladı.

MEHMET AYDIN URUGUAY VATANDAŞI ÇIKTI KİMLİĞE BAKIN!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın 2017 yılında Uruguay vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Eşi Sıla Aydın Mehmet Aydın'ın Uruguay'da şirketi olduğunu ve 40 milyon lirayı oraya transfer ettiğini söylemişti. İşte Mehmet Aydın'ın Uruguay kimliği;

Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini belirterek, “O tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor. Uruguay’a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuşmuştu.

MEHMET AYDIN NASIL KAÇTI KİMLER GÖZ YUMDU?

Hakkında onca soruşturmar varken Mehmet Aydın'ın elini kolunu sallayarak firar etmesi herkesi isyan ettirdi. Dolandırıcılıkla suçlanan Mehmet Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı neden konulmadı sorusu kamuoyunun gündeminde. Çiftlik Bank vurgunu sonrasında ortaya çıkan bilgiler de Mehmet Aydın'ın kaçışına göz yumulduğu kuşkusunu doğuruyor.

MEHMET AYDIN'IN FOYALARI
Mehmet Aydın'ın kaçışı sonrasında yeni foyaları da ortaya çıktı. Bunlardan biri Çiftlik Bank öncesinde yaptığı 'çıplak' işi... Mehmet Aydın dolandırıcılığa 'çıplak gösteren gözlük' satarak başlamış. Çiftlik Bank'ın sahibinin ortaya çıkan son videosu ise rap merakından;

Sıla Aydın kimdir? Eşi Mehmet Aydın ile ilgili ifşaları neler?

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Güneş ÇEPNİ 15 Mart 2018 11:53 Neden URUGUAY kimler oranın Vatandaşı olmasına yardım etti bu işin altından Kim/Kimler çıkacak bekleyelim görelim

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