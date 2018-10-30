Mehmet Ali Erbil son durumu yoğun bakımdan çıktı mı?

Mehmet Ali Erbil son durumu nasıl, doktoru ne dedi araştırmaları bugün de arttı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi göre ve kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu ablası Yeşim Erbil anlattı. 61 yaşındaki Erbil'in son durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? İşte doktor olan ablasıdan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu açıklaması

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı:

Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok. Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli, sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler atlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı. Vücut dirençli... İnşallah atlatacak. Süreci yakından takip ediyorum. Şuan yeni bir kanaması yok. İyi olsun da ne kadar zaman alırsa alsın...Abim tedaviye cevap veriyor en sevindirici tarafı bu...

Herkes Mehmet Ali Erbil'in geçmiş yaşamını hatırladı. Peki Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi eşi ve çocukları kim? Gelin hep beraber Mehmet Ali Erbil'in hayatına bakalım.

Öncelikle Mehmet Ali Erbil'in ilk eşiyle başlayalım. Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.

NERGİS KUMBASAR İLE 7 YIL EVLİ KALDI: Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.

DÖRDÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU: Mehmet Ali Erbil 2001 yılında dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikâh masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı.

TUĞBA COŞKUN İLE EVLENDİ: Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.

Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış bu evliliklerinden Sezin (35), Yasmin (21) ve Ali Sadi (11) isimli üç çocuğu olmuştur.