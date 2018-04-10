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Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor!

Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor!

Posta gazetesi televizyon yazarı Mesut Yar bugünkü köşesinde Mehmet Ali Erbil'in ekrana döneceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:14 - Güncelleme: 10-04-2018 10:14

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, şovmen Mehmet Ali Erbil'in ekranlara geri döneceğini yazarken kanalın adını bile köşesine taşıdı. İşte Mesut Yar'ın bugünkü köşesine taşıdığı o yazı; Ramazan hazırlıkları başladı. Ekranlar her güne bir yarışma ile bizi eğlendireceğe benziyor. Kanal D’nin elinde ciddi bir “Ben Bilmem Eşim Bilir” stoğu bulunuyor... Ve Show TV yine Mehmet Ali Erbil ile anlaşmış. Büyük ihtimal yine “Çarkıfelek” izleyeceğiz. O da olmazsa “Şans Kapıda” türünden bir içeriğe çalışılıyor...

Star TV’nin elinde “Eyvah Düşüyorum”un yayın hakları var. O içeriğe kimi koysan boş geçmez... Atv ekranının Ramazan’da izlenmeme gibi bir sorunu yok. Nihat Hatipoğlu hoca iftarlı sahurlu saatini bekliyor. Acaba diğerleri ne yapıyor?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Akil 10 Nisan 2018 10:25 Yine televizyon acamayacaz artik bu adamın programlarinda ahlak anlayışı koca bi sıfır

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